Лондон, 21 июля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 27-летний фланговый атакующий защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Кевин Мбабу в ближайшее время станет игроком «Фулхэма».

fifa.com Сборная Швейцарии

По информации источника, английский клуб заплатит за швейцарского латераля 5,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мбабу в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кевин Мбабу принял участие в 24-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 1388 минут.