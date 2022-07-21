Москва, , 21:43 — REGNUM В Международный День шахмат в Центральном Доме шахматиста им. М. Ботвинника состоялась торжественная церемония награждения лауреатов «Золотого знака Федерации шахмат России». Об этом ИА REGNUM сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Шахматы alsen

Аксаков отметил, что во время церемонии пригласил всех участников на суперфинал чемпионата России по шахматам, который пройдет в Художественном музее Чебоксар 10–23 сентября. На мероприятие приедут не только ведущие шахматисты страны, но и известные спортсмены, артисты и политики.

«Уже подтвердили участие шахматисты Анатолий Карпов, Сергей Карякин, великий пианист Борис Березовский и многие другие замечательные мастера», — заверил парламентарий.

Кроме того, ожидается участие президента Федерации шахмат России Андрея Филатова и исполнительного директора Марка Глуховского.

«В эти же дни на Красной площади города состоятся показательные выступления спортсменов по шахбоксу, набирающему популярность спортивному соревнованию», — сказал Аксаков, пояснив, что победитель в шахбоксе определяется в комбинации борьбы за шахматной доской и на ринге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах состоятся суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин по шахматам. Спортсмены встретятся на базе Чувашского государственного художественного музея на фоне выставки работ местных художников. Организаторы отмечают, что данный формат соревнований продвигается в стране в рамках проекта «Шахматы в музеях».

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