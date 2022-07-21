Кёльн, Германия, , 21:41 — REGNUM При транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения России застряла турбина компании Siemens, которая нужна для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Об этом 21 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Турбина Siemens Siemens Pressebild

По данным последних, необходимый для возобновления полноценных поставок российского газа агрегат всё еще находится в Германии, так как российская сторона якобы до сих пор не одобрила его транспортировку в обратном направлении.

Также источники уточнили, что на данный момент непонятно, когда турбина может быть возвращена и это процесс может затянуться на несколько дней или даже недель.

В то же время, указывается, что турбина для газопровода «Северный поток» проходила техобслуживание и 17 июля была привезена в Кёльн логистической фирмой Challenge Group.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg написало, что оживление спроса на сжиженный природный газ в Китае может сорвать попытки Европы справиться с энергетическим кризисом.