Лондон, , 21:40 — REGNUM Лондонский «Челси» договорился с «Хаддерсфилдом» о повторной аренде английского атакующего полузащитника Тино Анджорина, выступавшего в первой половине прошлого сезона за московский «Локомотив». Об этом 21 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» также работает над продажей Армандо Брои в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

В прошедшем сезоне Тино Анджорин, выступая за «Хаддерсфилд», принял участие в семи турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ковентри Сити».

Текущее соглашение Анджорина с «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 3 миллиона евро.