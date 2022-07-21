Брентфорд, Великобритания, , 21:36 — REGNUM Английский футбольный клуб «Брентфорд» намерен пригласить 32-летнего английского экс-защитника «Манчестер Сити» и «Бернли» Бена Ми, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полное соглашение между «Брентфрдом» и Беном Ми уже достигнуто. Ожидается, что футболист пополнит состав клуб на этой неделе.

В прошедшем сезоне Бен Ми, выступая за «Бернли», принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

За «Бернли» Ми выступал с 17 января 2012 года после перехода из «Манчестер Сити». На данный момент трансферная стоимость 32-летнего англичанина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.