Глазго, Великобритания, , 21:35 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство шотландского футбольного клуба «Глазго Рейнджерс» предложило 30-летнему английскому латералю Джеймсу Таверньеру четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

Текущее соглашение Таверньера с «Глазго Рейнджерс» рассчитано до 31 мая 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского латераля в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джеймс Таверньер принял участие в 56-ти матчах за шотландский клуб во всех турнирах, в которых отметился восемнадцати забитыми мячами и шестнадцатью результативным передачами.

За «Глазго Рейнджерс» Таверньер выступает с 20 июля 2015 года после перехода из «Уигана» за 250 тысяч евро.