Вашингтон, 21 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. На территории Соединённых Штатов выявили случай заражения полиомиелитом, который стал первым с 1979 года. Об этом 21 июля сообщают департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, в которых был выявлен заразившийся.

CDC/ Dr. Fred Murphy, Электронная микрофотография вируса полиомиелита

Кроме того, местные власти призвали врачей и государственных служащих штата и округа следить за возможными новыми случаями заражения полиомиелитом с усиленным вниманием.

Также указывается, что в связи с этим местные власти призвали не вакцинированных от этого заболевания лиц получить дозу вакцины или поставить её бустерную дозу.

Отметим, полиомиелит — это спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, которое обусловлено поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и преимущественно характеризуется патологией нервной системы.