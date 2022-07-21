Рига, , 21:30 — REGNUM В Латвии с 20 июля вступили в силу поправки к Закону «Об акцизном налоге», ужесточающие ограничения на ввоз гражданами товаров из Российской Федерации и Белоруссии. Как указывает издание «Дельфи», поправки призваны «удержать» латвийцев от поездок в эти страны за более дешёвыми товарами для личного потребления.

Законом «Об акцизном налоге» установлены ограничения на ввоз в страну подакцизных товаров сухопутным транспортом, который не является коммерческим. Это товары, ввозимые в страну частными лицами для личного пользования, которые не облагаются акцизным налогом.

В прежней редакции п.4.3. ст. 21 Закона «Об акцизном налоге» было указано, что такие товары можно ввозить в Латвию не чаще, чем один раз в неделю. В соответствии с новой редакцией Закона, такие товары можно ввозить в страну только один раз в тридцать дней.

Подакцизными товарами в Латвии являются алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, безалкогольные напитки, кофе, природный газ, жидкость и устройства для электронных сигарет, заменители табака.

В то же время, как напоминает издание, с 11 июля вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций, запрещающий ввоз в страны Евросоюза некоторых товаров из России, в частности крепкого алкоголя.