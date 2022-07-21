Манчестер, Великобритания, 21 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, руководство мадридского «Реала» не намерено возвращать в клуб 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

По информации источника, футболист планирует покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лигу чемпионов УЕФА 2022/23.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 37-летнего португальца в 30 миллионов евро.