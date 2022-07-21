Москва, 21 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Родительские организации России всерьёз обеспокоены негативным воздействием американского видеохостинга YouTube на детскую психику. В связи с этим ряд общественных объединений, таких как движение «Гражданский комитет России», «Союз отцов», Ассоциация родительских комитетов и сообществ и движение «Матери России», выступили с заявлениями, в которых подчеркнули опасность слабой модерации контента на платформе, а также влияние огромного количества фейков, дезинформации, пропаганды наркотиков, терроризма и других деструктивных материалов на несовершеннолетних пользователей.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Интернет

Лидер общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР), журналист и правозащитник Артур Шлыков обратился к коллегам в общественные родительские объединения и организации, занимающиеся воспитанием молодежи с просьбой обратить внимание на вопиющие действия со стороны YouTube. Он подчеркнул, что видеохостинг окончательно отодвинул безопасность своих несовершеннолетних пользователей на второй план, бросив все силы на информационную войну с Россией.

«Очевидно, платформа способствует детской деградации, агрессии и озлобленности. Модерация контента практически отсутствует, детям доступны ролики с пропагандой наркотиков, грубой нецензурной брани, порнографии и прочего. Более того, видеохостинг таргетирует на них ролики с фейками о Специальной военной операции, наполненные жестокостью, кровью и насилием», — прокомментировал Артур Шлыков.

Другой член движения «Гражданский комитет России» Владимир Гуришкин также отметил, что, «преследуя западные интересы, видеохостинг позабыл о безопасности детей» и продолжает распространять опасную и неприемлемую для несовершеннолетних информацию, рискуя навредить их психике.

Кроме того, волонтеры Молодежной Лиги Гражданского комитета России запустили в социальных сетях хештег #ЗащитиРебенкаОтYouTube.

Еще одной организацией, выступившей с заявлением, стала Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз Отцов». В своем заявлении в соцсетях «Союз отцов» предложил объединиться против демонстрации на YouTube деструктивного контента: «Треш-стримы, видео с бранными словами, украинские фейки, рецепты коктейлей Молотова. Чему может научиться ребенок, смотря на такое? Ничему хорошему. Жаловаться на такие ролики бесполезно: модераторы Ютюб считает это нормальным», — сказано в опубликованном сообщении.

«Если ютуб ничего не хочет с этим делать, надо взять дело в свои руки! Ведь это наши дети и мы несем ответственность за их будущее, за здоровье их психики. И это проблема не только нашего сообщества», — также прокомментировали в организации.

В стороне не осталась и Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС). Организация также опубликовала заявление с выражением крайнего беспокойства контентом, который YouTube транслирует детям.

«Дети словно зачарованные зависают, смотрят видео. А мы даже не обращаем внимание, что там им показывают. Если зайти на YouTube можно найти много сомнительных роликов, которые даже взрослому человеку будет непросто смотреть, а от количества мата уши будут скручиваться в трубочку», — отмечают в организации.

Также в АРКС выступили с готовностью поддержать и более жесткие меры против иностранной площадки, если это позволит уберечь юных пользователей: «На штрафы YouTube не реагирует, а по данным Роскомнадзора неудаленными остаются более 7 тысяч противоправных материалов, зрителями которых могут стать наши с вами дети! Неужели единственный способ — это блокировка?! Но если выбор стоит между YouTube и здоровьем ребенка, то выбор очевиден».

Еще одно подобное заявление появилось в официальной группе движения «Матери России». Организация обратились к государству с просьбой защитить детей от «вредоносного влияния того, что размещается на площадке американского видеохостинга YouTube, который калечит и извращает ещё не окрепшую психику ребёнка».