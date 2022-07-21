Мюнхен, Германия, , 21:21 — REGNUM 26-летний универсальный защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар в текущее летнее трансферное окно может покинуть немецкий клуб. Об этом 21 июля сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, в подписании Павара заинтересованы туринский «Ювентус», мадридское «Атлетико», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но ни один клуб пока не сделал официального предложения.

В прошедшем сезоне Бенжамен Павар принял участие в 35-ти матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Павара с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 30 миллионов евро.