Москва, , 21:14 — REGNUM Поставки природного газа из России и сотрудничество в сфере мирного атома обсудили заместитель российского правительства Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба правительства РФ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждалось сотрудничество по ряду направлений, в том числе поставки природного газа, а также в области энергии мирного атом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Новак в ходе переговоров заявил, что на сегодняшний день в мире наблюдается достаточно сложная политическая ситуация и потому Россий центе позицию правительства Венгрии, последовательным образом отстаивающего свои национальные интересы.

«Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики», — добавил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что просьба Венгрии о закупках у России дополнительных объёмов природного газа будет рассмотрена незамедлительно.