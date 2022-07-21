Манчестер, Великобритания, , 21:12 — REGNUM «Брайтон» отказался продавать 23-летнего испанского флангового защитника Марка Кукурелью в «Манчестер Сити» за 30 миллионов фунтов. Об этом 21 июля сообщило издание The Athletic.

По информации источника, «Брайтон» хочет выручить за футболиста не менее 50 миллионов фунтов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кукурелью в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил пять желтых карточек.

За «Брайтон» Марк Кукурелья выступает с 31 августа 2021 года после перехода из «Хетафе» за 18 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с «чайками» рассчитано до 30 июня 2026 года.