Ноттингем, Великобритания, , 21:08 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» подпишет с 29-летним английским атакующим полузащитником Джесси Лингардом однолетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23. Об этом 21 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Джесси Лингард (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

В прошедшем сезоне Джесси Лингард, выступая за «Манчестер Юнайтед», принял участие в 22-х матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Джесси Лингард также выступал за «Лестер Сити», «Бирмингем», «Брайтон», «Дерби Каунти» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лингарда в 18 миллионов евро.