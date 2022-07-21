Лондон, 21 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси», как сообщает издание The Sun, собирается подписать 20-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

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По информации источника, главной трансферной целью «пенсионеров» на летнее трансферное окно остается защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде. Также «Челси» рассматривает вариант подписания защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.

В прошедшем сезоне Йошко Гвардиол принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с 1 июля 2021 года после перехода из загребского «Динамо» за 18,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорвата, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.