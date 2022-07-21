Минск, 21 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Белоруссия де-факто признала независимость Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), так как ведёт с ними сотрудничество. Об этом 21 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью агентству France-Presse.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, Минск признает Крым, ДНР и ЛНР, когда это будет нужно и также это будет иметь какой-то смысл.

При этом белорусский лидер добавил, что не видит на сегодняшний день смысла в том, признаёт он публично или нет независимость этих республик.

«Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что Минск, в свою очередь, будет помогать ДНР и ЛНР, и не станет прятать такое сотрудничество.

«То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это всё болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он собирается 22 июля поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.