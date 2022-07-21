Чебоксары, , 20:42 — REGNUM 21 июля из Чувашии отправилась седьмая партия гуманитарной помощи Донбассу весом 20 тонн. Об этом ИА REGNUM рассказал председатель Государственного совета Чувашии, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Черкесов.

Погрузка гуманитарной помощи из Чувашии пресс-служба регионального отделения «Единой России»

По его словам, в сборе приняли участие представители партии, правительство республики, а также профсоюз налоговой службы и активные граждане. Груз практически полностью сформирован из продукции местных производителей.

Спикер сообщил, что ранее парламентарии неоднократно выезжали в Донбасс, в том числе для оказания помощи в восстановлении предприятий и инфраструктуры.

«Мы все видим, что очень важно поддержать жителей Луганской и Донецкой республик. Они оказались в трудной ситуации, многие остались без работы и зарплаты, без жилья, газа, электричества. Мы знаем, что они нуждаются во многом, но в первую очередь — в продуктах питания. Поэтому в самое ближайшее время мы начнем готовить ещё один рейс», — заверил он.

Черкесов добавил, что до настоящего момента на счет благотворительного фонда в помощь жителям Донбасса поступило более 13 млн. рублей.

Сейчас для жителей ЛНР и ДНР продолжается сбор продуктов питания и товаров первой необходимости. Пункты приема действуют в центрах социального обслуживания и в других организациях, крупногабаритный груз принимает ранее определенная сеть складов. Там же размещается гуманитарная помощь, которая в дальнейшем будет сформирована в грузы и отправлена. Продолжается и сбор финансовой помощи на счет благотворительного фонда.

ИА REGNUM напоминает, ранее из Чувашии было отправлено шесть партий гуманитарной помощи общим весом более 258 тонн. Первая фура с гуманитарным грузом из Чувашии отправлена на Донбасс 1 марта 2022 года. А самая большая автоколонна стартовала из Чебоксар 18 марта — в день восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.