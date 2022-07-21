Чебоксары, 21 июля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. 21 июля из Чувашии отправилась седьмая партия гуманитарной помощи Донбассу весом 20 тонн. Об этом ИА REGNUM рассказал председатель Государственного совета Чувашии, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Черкесов.

пресс-служба регионального отделения «Единой России» Погрузка гуманитарной помощи из Чувашии

По его словам, в сборе приняли участие представители партии, правительство республики, а также профсоюз налоговой службы и активные граждане. Груз практически полностью сформирован из продукции местных производителей.

Спикер сообщил, что ранее парламентарии неоднократно выезжали в Донбасс, в том числе для оказания помощи в восстановлении предприятий и инфраструктуры.

«Мы все видим, что очень важно поддержать жителей Луганской и Донецкой республик. Они оказались в трудной ситуации, многие остались без работы и зарплаты, без жилья, газа, электричества. Мы знаем, что они нуждаются во многом, но в первую очередь — в продуктах питания. Поэтому в самое ближайшее время мы начнем готовить ещё один рейс», — заверил он.

Черкесов добавил, что до настоящего момента на счет благотворительного фонда в помощь жителям Донбасса поступило более 13 млн. рублей.

Сейчас для жителей ЛНР и ДНР продолжается сбор продуктов питания и товаров первой необходимости. Пункты приема действуют в центрах социального обслуживания и в других организациях, крупногабаритный груз принимает ранее определенная сеть складов. Там же размещается гуманитарная помощь, которая в дальнейшем будет сформирована в грузы и отправлена. Продолжается и сбор финансовой помощи на счет благотворительного фонда.

ИА REGNUM напоминает, ранее из Чувашии было отправлено шесть партий гуманитарной помощи общим весом более 258 тонн. Первая фура с гуманитарным грузом из Чувашии отправлена на Донбасс 1 марта 2022 года. А самая большая автоколонна стартовала из Чебоксар 18 марта — в день восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.