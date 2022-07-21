Минск, 21 июля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается 22 июля поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 июля белорусский лидер заявил в интервью агентству France-Presse.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Выезжал, выезжаю и буду выезжать. В ближайшее время. Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним», — сказал он, говоря о своём отношении к России и регулярных визитах в неё.

Также Лукашенко подчеркнул, что между Россией и Белоруссией такой уровень отношений, что ему не нужно никакого разрешения для поездки в нашу страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы избежать ядерной войны России, Украине и западным странам нужно договориться о прекращении конфликта на украинской территории.