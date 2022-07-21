Вена, , 20:35 — REGNUM Всё оружие Запада, которое ввозится на территорию Украины, будет уничтожаться для того, чтобы киевские боевики не смогли его использовать для обстрелов мирных жителей. Об этом 21 июля заявил на завещании постоянного совета ОБСЕ постпред России при этой организации Александр Лукашевич.

Александр Лукашевич Mid.ru

Как отметил российский постпред, страны — участницы НАТО продолжают поставлять вооружение киевскому режиму вооружения.

При этом он указал на сообщения в СМИ о поставках в Эстонию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и дальнобойных снарядов к ним на общую сумму $500 млн.

«Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге — их перемещения будут внимательно отслеживаться. Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — сказал Лукашевич.

Также постпред РФ добавил, что все необходимые для этого указания уже отданы на уровне российского Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что через несколько недель может появиться возможность для контрнаступления киевских боевиков.