Москва, , 20:25 — REGNUM К моменту закрытия торгов на Московской бирже курс доллара США возрос до 56,65 рубля за одну единицу американской валюты. Этом 21 июля следует из данных торговой площадки.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск, к закрытию торгов, возрос на 1,63 рубля и составил 56,65 рубля.

Также указывается, что курс европейской валюты увеличился на 92 копейки и составил 57,25 рубля за евро.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что по окончании торгов на Московской бирже курс доллара США снизился до 55,03 рублей.