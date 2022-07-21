Москва, 21 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. К моменту закрытия торгов на Московской бирже курс доллара США возрос до 56,65 рубля за одну единицу американской валюты. Этом 21 июля следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Согласно этой информации, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск, к закрытию торгов, возрос на 1,63 рубля и составил 56,65 рубля.

Также указывается, что курс европейской валюты увеличился на 92 копейки и составил 57,25 рубля за евро.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что по окончании торгов на Московской бирже курс доллара США снизился до 55,03 рублей.