Аспен, США, , 20:18 — REGNUM По мнению главы службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарда Мура, через несколько недель может появиться возможность для контрнаступления киевских боевиков. Он заявил об этом 21 июля в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению Мура, Вооружённые силы РФ якобы «скоро выдохнутся» и в течение ближайших дней им также якобы станет всё сложнее поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

«Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — сказал он.

При этом глава МИ-6 назвал мораль украинских нацистов «по-прежнему высокой» и добавил, что ВСУ начали получать всё больше «отличного» оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что возможность начала войны между Китаем и США и их союзников не является неизбежной.