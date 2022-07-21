Москва, 21 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Россия в качестве ответа на введённые против нашей страны австралийскими властями санкции дополнительно внесла в национальный стоп-лист 39 представителей силовых структур, пограничной службы и компаний — подрядчиков оборонного сектора Австралии. Об этом 21 июля говорится в заявлении МИД РФ.

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«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний — подрядчиков оборонного сектора Австралии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российская сторона оставляет за собой право на введение дополнительных контрсанкций, когда власти Австралии продолжают нагнетать русофобию и расширять антироссийские санкционные меры.

Отметим, ранее власти Австралии ввели первый пакет автономных санкций против граждан РФ, которых они подозревают в коррупционных преступлениях, и тех, кого они посчитают причастным к смерти юриста Сергея Магнитского.