Тель-Авив, Израиль, 21 июля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Правительственную делегацию направит в Россию Израиль для того, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе на российской территории агентства «Сохнут». Об этом 21 июля сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьер-министра.

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«При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что премьер-министр Израиля Яир Лапид также переговорил по этому поводу с министром абсорбции страны Пниной Тамана Шета и добавляется, что 24 июля будет проведено ещё одно совещание по этой ситуации.

«Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась», — заявил глава израильского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут» направил в суд российский Минюст.