Подгорица, , 19:45 — REGNUM По данным черногорского статистического ведомства Monstat, стоимость минимальной потребительской корзины за июнь составила 750,3 евро, что на 1,5% больше, чем в мае.

Корзина с продуктами Wallspaper.ru

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 343,6 евро, что на 1,1 процента больше, чем в мае», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 406,7 евро, что на 1,9 процента больше, чем в мае.