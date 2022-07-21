Нью-Йорк, США, 21 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В течение скорого времени Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен приехать в Турцию, где на нынешней неделе было запланировано достижение договоренности по экспорту зерна. Об этом 21 июля сообщили источники в ООН.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

«Генсек ООН скоро направится в Турцию. Это (подписание договоренности — ред.) должно состояться на этой неделе. Такой была задача», — приводит его слова РИА Новости.

При этом отмечается, что ещё один источник уточнил, что ещё имеются «нерешенные вопросы», которые должны быть завершены до того, как будет заключена такая сделка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что массовый голод, за которым последует политическая дестабилизация и неконтролируемая миграция, угрожает миру, если будет проигнорирован нынешний продовольственный кризис.