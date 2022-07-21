Таллин, 21 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум.

Pxhere.com Строительство

Правительство Эстонии решило перенаправить госсредства на завершение строительных проектов, в том числе школ и больниц, остановившихся в условиях стремительного роста цен на стройматериалы. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства финансов страны.

Отмечается, что средства поступят из еврофондов политики выравнивания периода 2014–2020 годов. «Цены на строительство значительно выросли, но деньги за предыдущий период должны быть израсходованы к концу 2023 года, поэтому завершение важных проектов нельзя откладывать», — объяснила решение глава ведомства Кейт Пентус-Розиманнус.

По ее словам, благодаря этому решению будут покрыты растущие расходы на строительство больниц в городе Вильянди, уезде Ида-Вирумаа и на острове Хийумаа, а также государственных гимназий. «Так что эти крайне важные проекты будут доведены до конца», — отметила министр финансов.

В то же время в связи с уменьшением размеров помощи из программы восстановления экономики правительство приняло решение исключить из плана восстановления три проекта: строительство Таллинской больницы на сумму 280 млн евро, железнодорожного отрезка Турба-Ристи в размере 34 млн евро, а также приобретение многоцелевого медицинского вертолета для Департамента полиции и погранохраны в объеме 46,3 млн за евро.