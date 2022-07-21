Лейпциг, Германия, , 19:29 — REGNUM Сегодня, 21 июля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в рамках товарищеской встречи сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохаммед Симакан, Анхелиньо, Вилли Орбан, Марсел Хальстенберг, Бенджамин Хенрихс, Дани Ольмо, Доминик Шобослаи, Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Александер Серлот.

«Ливерпуль»: Адриан, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Луис Диас, Мохаммед Салах.

В последний раз «Ливерпуль» и «Ред Булл Лейпциг» играли между собой 10 марта 2021 года в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился уверенной победой «мерсисайдцев», а забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (70’ Диогу Жота) и Садио Мане (74’ Дивок Ориги).