Ростов-на-Дону, 21 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. 27-летний российский голкипер Никита Медведев вернулся в «Ростов» спустя пять лет. Футболист перешел в клуб из Ростова-на-Дону на правах свободного агента, подписал с «желто-синими» двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24.

Fc-rostov.ru «Ростов»

Ранее Никита Медведев выступал за «Ростов» в период с 21 февраля 2016 по 1 июля 2017 годов. Перед началом сезона 2017/18 Медведев бесплатно перешел в московский «Локомотив». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Никита Медведев принял участие лишь в двух матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. Один раз россиянину удалось сохранить ворота в неприкосновенности.