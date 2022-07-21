Астрахань, 21 июля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Астраханской области 79 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба УФССП России по Астраханской области.

Управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Из-за непогашенных задолженностей в отношении 79 тысяч жителей региона вынесены запреты на выезд за границу. Вынести такой запрет приставы могут при наличии у гражданина долга от 30 тысяч рублей.

Если задолженность имеется по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления, то запрет могут вынести при задолженности от 10 тысяч рублей.