Вашингтон, , 19:20 — REGNUM На рассмотрение американского сената передана норма о возможности легализации марихуаны на территории США. Об этом 21 июля рассказал лидер сенатского большинства американской Демократической партии Чак Шумер.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришло время положить конец федеральному запрету на каннабис, и это лучший рамочный законопроект для обновления законодательства и отмены десятилетий вреда, понесенного в результате войны с наркотиками», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Шумер уточнил, что в документе предлагается исключить наркотик из списка веществ, оборот которых контролируют регулирующие органы, а также дать полномочия штатам страны регулировать его легальное использование.

Кроме того, лидер демократического сенатского большинства отметил, что, по его мнению, введение такой нормы будет способствовать снятию судимостей с осужденным за ненасильственные преступления, связанные с оборотом этого наркотика.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Албании 30 июня представило общественности черновик закона «О контроле за выращиванием и обработкой растения каннабиса и производстве его субпродуктов в медицинских и промышленных целях».