Рига, 21 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум.

Pixabay.com Флаг Латвии

С момента начала конфликта России и Украины 80 граждан России и Белоруссии попросили убежища в Латвии, сообщило Управление по делам гражданства и миграции страны.

С 24 февраля по 15 июля 2022 года с подобным ходатайством обратились 32 гражданина Белоруссии и 48 граждан России. Из них лишь восемь человек получили международную защиту, то есть 10%.

Для сравнения, за весь 2021 год с подобными же просьбами обратились 29 граждан России и 56 граждан Белоруссии. Всего — 85 человек.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Латвии был действителен 9 281 временный вид на жительство для граждан России и 2 456 разрешений на временное проживание для граждан Белоруссии.

В то же время Латвия с начала СВО дала временный вид на жительство с правом на трудоустройство более 26 000 граждан Украины.