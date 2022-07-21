Рига, 21 июля, 2022, 19:14 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Экономическое падение 2022 года не станет исключением, в 2023 году будет его продолжение. Об этом в интервью крупнейшему латвийскому изданию Diena заявил депутат европарламента от этой страны Робертс Зиле.

«2023 год будет довольно неясным и полным различных вызовов. Однако, если за этот и следующий год ЕС и в том числе также Латвия пройдут риски энергобезопасности, если что-то станет ясней с фактором безопасности в регионе, то, конечно, ситуация может изменяться в позитивном направлении», — прогнозирует евродепутат.

Зиле признал, что ситуация может усугубиться из-за ошибочных решений, принимаемых в нынешний период правительством его страны.

Он считает, что многое, если не все, в ЕС будет зависеть от ситуации с доступностью природного газа для крупнейшей экономики союза Германии: «Если газа не хватит, в Германии может наступить существенная рецессия, но это в свою очередь означает, что рецессия затронет экономику всей Европы и, конечно, также Латвии».

Зиле куда больше переживает по поводу возможного «сговора» Германии и России: «В свою очередь, если газовый поток восстановят, возможно, немцы, как полагают внешнеполитические и энергетические эксперты, будут что-то обещать России. Тем самым новости в случае обоих сценариев опасные».

Европарламентарий не верит в дефицит продуктов питания в странах ЕС, так как все решат коммерческие цены и открытый рынок: «Есть достаточно большая уверенность, что продовольствия хватит и голода не придется пережить».

В свою очередь, говоря о неизбежном росте цен на продукты питания, латвийский политик признал, что придется помогатьнаименее защищенным от инфляции группам жителей Латвии.