Таллин, 21 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Снижение расхода газа на 15% в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии не составит никаких проблем для Эстонии. Об этомпремьер-министр страны Кая Каллас заявила на правительсткой пресс-конференции.

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По сообщению канцелярии кабинета министров Эстонии, Каллас утверждает, что в стране потребление природного газа уже значительно уменьшилось и к зиме сократится до четырех тераватт-часов год, то есть почти на 20%.

«Потребление газа в Эстонии в реальности уже снизилось. В первой половине 2022 года мы потребляли на 18% меньше, чем в тот же период в 2021 году», — заявила Каллас. По ее словам, это сокращение не нанесло и не нанесет никакого ущерба национальной экономике.

Правительство также утвердило позицию делегации страны на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики. Эстония выступает за последовательное и радикальное прекращение поступления природного газа из России в ЕС.

«Важно как можно скорее избавиться от российского ископаемого топлива, а также прекратить финансирование военной машины Путина, и государства-члены смогут сами выбрать, как в точности это сделать», — заявила эстонский премьер-министр.