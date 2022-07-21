Москва, , 19:09 — REGNUM 23-летний российский нападающий Иван Игнатьев стал игроком московского «Локомотива». Об этом 21 июля сообщила пресс-служба «железнодорожников». Соглашение Игнатьева с «Локомотивом» рассчитано на один год с опцией продления еще на два сезона.

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В прошедшем сезоне Иван Игнатьев, выступая за самарские «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в пяти турах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле Игнатьев провел 146 минут.

Ранее права на Игнатьева принадлежали казанскому «Рубину», который выкупил футболиста у «Краснодара» 1 января 2020 года за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.