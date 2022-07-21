Таллин, , 19:08 — REGNUM В ходе закупки газа Центр госрезерва Эстонии сумел зарезервировать на внешних рынках 100 гигаватт-часов газа. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, вместе с первой закупкой удалось заключить договор о закупке примерно 20% от запланированного запаса газа объемом в один тераватт-час.

Член правления компании Прийт Пломпуу сказал, что не хочет раскрывать стоимость предложенного газа. Пломпуу также сообщил, что цена газа при второй закупке была выше, чем при первой. В основном из-за роста цен на фондовом рынке.

Чтобы закупить предлагаемое количество, правительство планирует увеличить основной капитал Центра госрезерва на 19,2 млн евро.

Как сообщил ERR, если просто разделить увеличение акционерного капитала на объем закупленного газа, цена газа составит 192 евро за мегаватт-час. В то же время на газовом рынке цена газа на обычной голландской бирже TTF составляет 155 евро за мегаватт-час.

Это значит, что для резервирования нужного объема газа эстонской стороне пришлось значительно превысить ценовое предложение газового рынка.