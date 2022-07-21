Рим, 21 июля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Декрет о роспуске парламента Италии подписал итальянский президент Серджо Маттарелла. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба президентской канцелярии.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров», — говорится в сообщении.

При этом до того президент Италии, согласно конституции страны, принял ушедшего в отставку итальянского премьер-министра и спикеров обеих палат парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки принял отставку премьер-министр этой страны Марио Драги.