Казань, , 19:07 — REGNUM Сегодня, 21 июля, казанский «Рубин», выступающий в Первой Лиге 2022/23, объявил о подписании двулетнего контракта с 35-летним российским голкипером Александром Беленовым. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов Дарья Драй © ИА REGNUM

Последние пять лет Александр Беленов выступал за «Уфу» после перехода из «Анжи». На данный момент трансферная стоимость российского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Александр Беленов, выступая за «Уфу», принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 37 мячей. Четыре раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.