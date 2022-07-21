Казань, 21 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, казанский «Рубин», выступающий в Первой Лиге 2022/23, объявил о подписании двулетнего контракта с 35-летним российским голкипером Александром Беленовым. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов

Последние пять лет Александр Беленов выступал за «Уфу» после перехода из «Анжи». На данный момент трансферная стоимость российского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Александр Беленов, выступая за «Уфу», принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 37 мячей. Четыре раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.