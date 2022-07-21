Херсон, Украина, , 18:55 — REGNUM Одну из наиболее больших групп диверсантов, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, выявили в Херсоне и Херсонской области российские силовики. Об этом 21 июля сообщил представитель одного из силовых ведомств РФ.

Уничтоженный диверсант ВСУ Mil-lnr.info

По словам представителя, которые приводит РИА Новости, российские силовики продолжают выявлять и задерживать членов одной из самых больших групп украинских диверсантов в Херсоне и Херсонской области.

«В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы. При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», — сказал он.

Отметим, на протяжении последних двух недель силовики РФ обнаружили в Херсоне несколько схронов с оружием, перевалочный пункт украинских диверсантов и не менее двух огневые позиций на трассах, по которым осуществляют передвижение конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.