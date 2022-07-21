Мюнхен, Германия, 21 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. 22-летний универсальный защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Соединенных Штатов Америки Крис Ричардс прибыл в Лондон для подписания контракта с «Кристал Пэласом». Об этом 21 июля сообщило издание The Athletic.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Кристал Пэлас» заплатит «Баварии» 12 миллионов евро за трансфер футболиста. С учетом бонусов сумма трансфера может возрасти до 20 миллионов евро. Соглашение Ричардса с «орлятами» будет рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Крис Ричардс, выступая за «Хоффенхайм» из Зинсхайма на правах аренды, принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.