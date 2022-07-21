Курск, 21 июля 2022, 18:47 — REGNUM В администрации Курской области прекращают прием электронных писем с зарубежных доменов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона 21 июля.
С 1 августа электронные письма в адрес администрации Курской области и её подведомственных учреждений будут приниматься только с доменными именами «ru» и «su».
Дополнительные меры безопасности связаны с увеличением вредоносных программ и кибератак на информационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти региона. Ранее аналогичные меры приняли в Федеральной налоговой службе.