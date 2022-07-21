Курск, 21 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В администрации Курской области прекращают прием электронных писем с зарубежных доменов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона 21 июля.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

С 1 августа электронные письма в адрес администрации Курской области и её подведомственных учреждений будут приниматься только с доменными именами «ru» и «su».

Дополнительные меры безопасности связаны с увеличением вредоносных программ и кибератак на информационную инфраструктуру исполнительных органов государственной власти региона. Ранее аналогичные меры приняли в Федеральной налоговой службе.

«Письма, отправленные с иностранных доменов, будут заблокированы. Рекомендуем отправителям проверять адрес электронной почты перед направлением обращения», — прокомментировал председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.