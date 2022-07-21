Лондон, , 18:46 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Алекандр Зинченко уже тренируется с лондонским «Арсеналом» на базе «канониров» в Орландо. Об этом 21 июля сообщили на официальных страницах «Арсенала» в социальных сетях.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» уже согласовали трансфер Зинченко за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету украинского футболиста один ассист в восьми встречах.

За «Манчестер Сити» Зинченко выступает с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.