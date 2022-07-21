Минск, 21 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Для того, чтобы избежать ядерной войны России, Украине и западным странам нужно договориться о прекращении конфликта на украинской территории. Об этом 21 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство France-Presse.

President.gov.by Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, сторонам конфликта на Украине нужно остановиться, заключить соглашение и положить конец военным действиям.

«Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше… Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны», — сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что, по его мнению, киевскому режиму нужно «сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине следует принять, что несколько освобождённых от киевских боевиков российскими военными регионов, потеряны ею.