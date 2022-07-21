Астрахань, , 18:41 — REGNUM В Астраханской области пресекли преступную деятельность участников террористической ячейки, сообщила 21 июля пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

Граната Avito.st

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО и ФСБ России установили причастность четверых местных жителей к финансированию террористической деятельности. Участники группы поддерживали деятельность международных террористических организаций, собирая деньги для лиц, находящихся в розыске по уголовным делам экстремистского и террористического характера.

По местам проживания фигурантов провели обыски. У них изъяли две ручные гранаты, газовый пистолет, переделанный под боевой, с патронами к нему, и сверток с наркотиком.

Возбуждены уголовные дела. На допросах задержанные дали признательные показания. Все они заключены под стражу.