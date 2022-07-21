Саранск, 21 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 466 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

ИА REGNUM «Красная зона»

Всего в регионе подтвердили 68 942 случая заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали три человека, накануне госпитализировали двух жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 15 жителей республики.