Ижевск, , 18:38 — REGNUM В ходе рабочего визита в Ижевск премьер-министру России Михаилу Мишустину и зампреду правительства Денису Мантурову была представлена продукция промышленных предприятий Удмуртии.

Михаил Мишустин, Денис Мантуров и Александр Бречалов пресс-служба правительства Удмуртии

В частности, гости ознакомились с производством «Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг», продукцией «Ижевского радиозавода», «Ижевского завода тепловой техники», «Сарапульского электрогенераторного завода», «Чепецкого механического завода», АО «Сарапульский радиозавод», АО «ИЭМЗ «Купол», «Воткинской промышленной компании» и «Камбарского машиностроительного завода».

Мишустин высоко оценил потенциал гражданской продукции удмуртских производителей в сфере импортозамещения, степень локализации производства некоторых предприятий достигает 100%. Также он отметил неоценимый вклад предприятий республики в диверсификацию оборонно-промышленного комплекса страны.

«Наращивание качественного производства с локализацией, о которой мы говорим постоянно, — это залог успеха и драйвер для роста нашей экономики», — заявил премьер-министр.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в свою очередь подчеркнул, промышленность республики быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост.

«Мы — в тройке лидеров в ПФО по росту промышленного производства и первые в округе по темпу роста обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по большинству показателей экономика Удмуртии в январе–мае текущего года демонстрирует положительную динамику. Потребительский спрос в регионе стабильный, за указанный период население региона приобрело товаров на 120,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

На территории республики введено в эксплуатацию 694,8 тыс. кв. метров жилья, объем промышленного производства вырос на 7,8%. Рост пассажирооборота автомобильного транспорта составил 17,2%.

Читайте также: Удмуртия увеличила промпроизводство на 7,8%