Москва, , 18:37 — REGNUM Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании более €10 млн с швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительных мер в деле по иску российского Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом говорится в определении суда.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, суд также запретил Credit Suisse распоряжаться 99,9% принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одного дочернего банка — «Кредит Свис Секьюритиз».

Также указывается, что в апреле 2021 года ТКБ присоединился к синдицированному кредиту, который был выдан производителю легковых автомобилей из Узбекистана Uzauto Motors, сумма участия российского банка составила €10 млн и агентом синдкредита стало отделение Credit Suisse в Лондоне.

Отметим, заёмщик должен был погасить кредит апреля 2022 года, однако 20 апреля ТКБ попал под антироссийские санкции и не смог получить деньги от Credit Suisse.